Детский сад на улице Гаевского в Видном построят в 2027 году

На улице Гаевского в городе Видное Ленинского городского округа продолжаются работы по строительству нового детского сада. Он будет рассчитан на девять групп и сможет принять 200 детей.

Строители уже выполнили монолитные работы на 95%, а кладку стен и перегородок — на 60%.

В трехэтажном здании площадью более четырех тысяч квадратных метров будут не только групповые комнаты с игровыми и спальными зонами, но и многофункциональный физкультурный зал, а также музыкальный зал для праздников и развивающих занятий.

На прилегающей территории обустроят игровые и спортивные площадки.

Работы ведутся в рамках государственной программы Подмосковья «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» за счет средств бюджета. Срок выполнения работ по государственному контракту — 2027 год.