В Видном продолжается строительство детского сада «Малыш

В городе Видное на улице Гаевского продолжается возведение детского сада «Малыш», рассчитанного на 200 мест. Руководитель проекта Елена Дударенкова сообщила, что степень готовности объекта уже превышает 35%.

В настоящее время специалисты занимаются армированием плиты перекрытия, установкой внутренних и наружных стен из газобетонных блоков, а также кирпичной кладкой межкомнатных перегородок. Параллельно начинается прокладка внутренних инженерных систем.

Вскоре рабочие приступят к штукатурным работам, обратной засыпке пазух котлована и устройству наружных инженерных систем. На стройке задействовано 39 специалистов и две единицы техники.

Новый детский сад будет трехэтажным и включать девять групповых помещений с игровыми и спальными зонами. Также в учреждении появятся многофункциональный физкультурный зал и музыкальный зал для праздников и развивающих занятий. На территории обустроят прогулочные площадки с игровыми комплексами и теневыми навесами.

Завершение строительства запланировано на первый квартал 2027 года. Работы ведутся в рамках государственной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области».