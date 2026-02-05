В Видном открылась выставка «Струны души

В Историко-культурном центре на улице Заводской в городе Видное начала работу выставка «Струны души». На экспозиции представлено более пятидесяти произведений искусства, созданных выпускниками Заочного народного университета искусств.

На выставке можно увидеть разнообразные жанры и тематики: от портретов до натюрмортов и пейзажей. Одна из художниц, Маргарита Плякина, поделилась своими впечатлениями о работе над картиной «Утренний крещенский день». В этом произведении она изобразила храм Георгия Победоносца и семьи, пришедшие в него перед праздником.

Маргарита начала серьезно заниматься живописью лишь в 2017 году. Она выразила благодарность своему педагогу Виктору Горбунцову за помощь в развитии ее таланта.

Кроме работ Маргариты Плякиной, на выставке представлены произведения других авторов, таких как Ольга Каменева, Алексей Сурин, Инна Малаховская, Мария Котова, Римма Исангулова, Валентина Семенихина и Рузила Караева.

Выставка будет открыта до 24 февраля. Вход свободный, возрастное ограничение — 0+.