В Видном на улице Гаевского началось строительство детского сада

На месте снесенного здания в городском округе Видное на улице Гаевского стартовало строительство детского сада, рассчитанного на 200 мест. Специалисты уже установили железобетонную фундаментную плиту, а сейчас начали армирование плиты перекрытия на отметке +3,650 метров. После этого этапа рабочие приступят к разработке второй части котлована.

По словам начальника участка Елены Дударенковой, на стройке сейчас работает около 17 человек. Также задействована техника: башенный кран, гусеничный экскаватор и погрузчик.

Новый трехэтажный детский сад будет иметь общую площадь 1340,7 квадратных метров. В нем сделают девять групповых комнат с игровыми и спальными зонами. Кроме того, в учреждении появятся многофункциональный физкультурный зал и музыкальный зал для праздников и развивающих занятий.

На территории построят современные игровые площадки с теневыми навесами и спортивные площадки.

Работы ведутся по государственной программе Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». Детский сад будет полностью готов к первому кварталу 2027 года.