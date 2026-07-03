В Верее отреставрировали памятник генералу Ивану Дорохову

Памятник Ивану Семеновичу Дорохову, который обладает статусом объекта культурного наследия федерального значения, был отреставрирован. Специалисты провели ряд работ по сохранению и восстановлению этого исторического объекта.

Среди выполненных работ: усиление каменной кладки постамента инъектированием; реставрация тумб и отделки постамента; восстановление пяти декоративных цепей; реставрация статуи И. С. Дорохова; воссоздание утраченного бронзового двуглавого орла; воссоздание утраченных ядер на бастионах постамента; создание мемориальной таблички на куртине.

Иван Дорохов — освободитель Вереи. В конце сентября — начале октября 1812 года его отряд выбил из города французский гарнизон. За это Дорохов был удостоен высокой награды — золотой сабли с алмазами и надписью «За освобождение Вереи».

В 1913 году был открыт бронзовый памятник Ивану Дорохову. Однако первый монумент разрушили в августе 1918 года. Новый памятник из бронзы и гранита воздвигли в 1956 году.