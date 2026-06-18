В усадьбе Тараканово представят моноспектакль по произведениям Василия Гроссмана

В музее-заповеднике Д. И. Менделеева и А. А. Блока в городском округе Солнечногорск двадцать первого июня состоится моноспектакль «Письмо матери». Постановка основана на произведениях Василия Гроссмана и посвящена Дню памяти и скорби. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Мероприятие пройдет в библиотеке С. С. Лесневского. Гости смогут увидеть отрывок из романа «Жизнь и судьба» — одного из самых пронзительных произведений о войне и человеческой стойкости.

В основе постановки лежит письмо Екатерины Савельевны Гроссман к ее сыну, писателю Василию Гроссману. Екатерина Савельевна была расстреляна фашистами в 1941 году. Даже после смерти матери Василий Гроссман продолжал писать ей письма.

Зрители услышат исповедь сына, потерявшего самого родного человека. Исповедь, которая остается актуальной спустя десятилетия.

Начало спектакля запланировано на тринадцать часов. Возрастное ограничение — 12+.

Количество мест в зале ограничено. Чтобы забронировать билеты, позвоните по номеру +7 (965) 252-83-94.

Подробности можно узнать на сайте музея-заповедника Д. И. Менделеева и А. А. Блока.