В усадьбе Шахматово пройдет ежегодный летний фестиваль

В усадьбе Шахматово музея-заповедника Д. И. Менделеева и А. А. Блока 22 августа состоится ежегодный летний фестиваль «Усадебные потешки». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Программа фестиваля разработана для гостей всех возрастов. Посетители смогут окунуться в атмосферу народного праздника, узнать, как отдыхали и развлекались наши предки на рубеже XIX–XX веков, и провести время на свежем воздухе.

Праздник начнется в 11:30 с игры в крокет и мастер-класса «Кукла-берегиня». Также гостей ждут квест-экскурсия по огороду «Усадебное варенье», концертная программа у валуна, варка и дегустация варенья на чайной станции, мастер-классы «Книжная закладка в технике набойки» и «Лошадка из травы». Для детей будет работать игровая станция на липовой аллее.

Узнать подробную программу фестиваля можно на сайте музея-заповедника.

Телефон для записи и справок: 8 (965) 252-83-94.

Адрес: Московская область, городской округ Солнечногорск, Государственный мемориальный музей-заповедник Д. И. Менделеева и А. А. Блока, усадьба Шахматово.