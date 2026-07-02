В усадьбе Плещеево пройдет гала-концерт «Путь Чайковского» 11 июля

11 июля в усадьбе Плещеево в Подольске во второй раз пройдет уникальный гала-концерт в рамках проекта «Путь Чайковского». Художественным руководителем выступит народный артист СССР, Герой Труда РФ Юрий Башмет.

В программе вечера — постановка музыкально-драматического спектакля «Евгений Онегин» в авторской версии Юрия Башмета. Фрагменты из поэмы Пушкина прочтут Константин Хабенский и Ольга Литвинова, а сцены из оперы Чайковского исполнят солисты ведущих театров Москвы и Санкт-Петербурга. За пультом Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» будет маэстро Юрий Башмет.

Уникальное световое и визуальное шоу создаст единую композицию постановки. Концерт пройдет в формате опен-эйр на специально подготовленной площадке.

Начало спектакля в 20:00.

«Я очень рад, что в этом году при поддержке Президентского Фонда Культурных Инициатив мы продолжаем развивать наш масштабный проект „Путь Чайковского“, — сказал народный артист СССР Юрий Башмет. — Очень приятно не только находить новые места, но и возвращаться на старые. Одним из таких мест в этом году станет усадьба Плещеево, куда мы привезем своего „Евгения Онегина“ с прекрасными актерами и солистами».

Проект «Путь Чайковского» реализуется Русским концертным агентством при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив начиная с 2022 года. Основная идея проекта — проведение специальных концертов в формате опен-эйр с участием звезд академического искусства в местах, связанных с жизнью и творчеством великого композитора.