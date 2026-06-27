В усадьбе Мураново открылось творческое пространство-выставка «Стекло на траве

В усадебном парке Мураново стартовало творческое пространство-выставка «Стекло на траве». Проект проводится уже в шестой раз и стал традиционным летним событием музея.

Куратор проекта, художник и ведущий научный сотрудник музея Елена Догонина отметила, что среди участников есть как постоянные резиденты, так и новые имена. По ее словам, проект объединяет материал, место, арт-объекты и людей.

В течение двух дней с 11:00 до 17:00 гостей ждут мастер-классы от художников по стеклу. Светлана Демидова из мастерской «Стеклянный человечек» проведет занятия по гравировке: изготовление магнитов с элементами стекломозаики и декоративного панно «Волшебное зеркальце» со спеченными элементами из цветного стекла. Участники смогут выбрать форму зеркала и сюжет, нанести рисунок с помощью бормашинки и дополнить работу цветными деталями.

Художник Лариса Бекова, выпускница РГХПУ имени Строганова, приглашает на мастер-класс по витражу в технике мозаичной сборки. За час участники создадут фоторамку, магнит, медаль или значок, используя прозрачное стекло и стеклянный бисер.

Также в программе — роспись по стеклу в технике пуантилизм, где изображение формируется из множества мелких точек, и создание мозаики из витражного стекла под руководством художников студии «В твоих руках». Готовое изделие может стать подставкой под горячее или элементом интерьера.

Музейная программа включает концерты классической музыки, выступление вокального ансамбля «Эскиз», обзорные экскурсии по парку и Главному усадебному дому, а также крокет и другие активности выходного дня. Кроме того, на территории парка будет работать ярмарка, где можно приобрести авторские изделия ручной работы из стекла, камней и мозаики.