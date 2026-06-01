В усадьбе «Горенки» открылась выставка юных художников

В Международный день защиты детей в усадьбе Горенки в городском округе Балашиха состоялось открытие выставки «Палитра вдохновения». Авторские работы представили воспитанники детской художественной школы № 7, которые трудились под руководством педагога Яны Грековой.

Для юных художников команда усадьбы устроила настоящий праздник: экскурсию, чаепитие и запуск воздушных шаров. Депутат Государственной думы Вячеслав Фомичев поздравил ребят и их родителей с праздником, пожелал творческих успехов и отметил важность поддержки детского творчества.

Яна Грекова, преподаватель живописи ДШИ № 7, рассказала, что на выставке представлено 23 этюда — работы, созданные буквально на этой неделе. «Это все свежее, только что из-под теплых кисточек, из-под теплых детских рук, со свежими впечатлениями об удивительной весне в Горенках», — пояснила педагог. Она добавила, что группа давно мечтала посетить усадьбу: «Наконец-то мы проникли сюда, спасибо большое. Это невероятное приключение — из обыденности, из современного мира, из гаджетов вдруг окунуться в эту русскую атмосферу усадьбы. Я думаю, для детей это уникальный подарок».

Выставка «Палитра вдохновения» не только подарила ее участникам эстетическое наслаждение, но и показала, как важно поддерживать детское творчество и давать юным талантам возможность делиться своими впечатлениями с миром.