В университете «Дубна» обсудили культурное многообразие народов России
В Государственном университете «Дубна» состоялся круглый стол «Цивилизационный код народов России», посвященный вопросам культурного многообразия страны. Мероприятие организовала кафедра социологии в рамках Года единства народов России.
Участники представили доклады о традициях, языке и исторических особенностях различных регионов.
В своих выступлениях студенты и другие спикеры рассказали о культуре Осетии и Удмуртии, Краснодарского края, Псковской и Тверской областей, Белгорода, Луганска, Мелитополя и Самары, продемонстрировав богатую этническую палитру России.
Особое внимание уделили традициям и обычаям народов, а также вопросам сохранения культурного наследия и межнационального взаимодействия.
Доцент ФСГН Марина Король отметила, что такие встречи способствуют укреплению гражданского единства и уважения между народами.
