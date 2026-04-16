В Государственном университете «Дубна» состоялся круглый стол «Цивилизационный код народов России», посвященный вопросам культурного многообразия страны. Мероприятие организовала кафедра социологии в рамках Года единства народов России.

Участники представили доклады о традициях, языке и исторических особенностях различных регионов.

В своих выступлениях студенты и другие спикеры рассказали о культуре Осетии и Удмуртии, Краснодарского края, Псковской и Тверской областей, Белгорода, Луганска, Мелитополя и Самары, продемонстрировав богатую этническую палитру России.

Особое внимание уделили традициям и обычаям народов, а также вопросам сохранения культурного наследия и межнационального взаимодействия.

Доцент ФСГН Марина Король отметила, что такие встречи способствуют укреплению гражданского единства и уважения между народами.

Государственный университет «Дубна» вошел в топ-200 лучших вузов. Учебное заведение продемонстрировало высокое качество обучения и успешное трудоустройство выпускников.