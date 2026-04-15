Государственный университет «Дубна» вошел в топ-200 лучших вузов России

Государственный университет «Дубна» вошел во вторую лигу Национального агрегированного рейтинга — 2026. Учебное заведение, в частности, продемонстрировало высокое качество обучения и успешное трудоустройство выпускников.

Университету удалось сохранить позиции и войти в топ-200 вузов России по результатам исследования, состоящего из 13 различных рейтингов. Они соответствуют требованиям публичности, стабильности, массовости и периодичности.

Особенность исследования — переход от мест к лигам, где вузы, которые прошли в первые четыре лиги, считаются успешными.

В общей сложности в рейтинг включили 732 отечественных учебных заведения, которые распределили на 10 лиг.

С полным списком можно ознакомиться по ссылке.