В творческом центре «ПреКрасно» открылось детское кафе, созданное 19-летним предпринимателем

В городе Красноармейске в творческом центре «ПреКрасно» начало свою работу детское кафе, владельцем которого стал 19-летний Егор. Молодой человек решил воплотить свою идею в жизнь при поддержке близких и городского сообщества.

После потери мамы в возрасте 17 лет Егор столкнулся с серьезными трудностями, но благодаря поддержке жителей Красноармейска смог справиться с ударом судьбы. Бабушка Любовь, в частности, сыграла важную роль в его восстановлении, побуждая внука к поиску своего дела.

Отправной точкой для Егора стала кухня и десерты, которые они с мамой готовили по вечерам. Самым дорогим воспоминанием осталась клубника в шоколаде, ставшая ключевым блюдом в меню кафе. После оформления самозанятости и получения автоматической скидки по налогу Егор запустил свое дело, и уже к 8 марта этого года он приготовил тысячи порций клубники в шоколаде.

Идею открыть кафе поддержала невеста Егора Алина, которая занималась оформлением интерьера. Благодаря ей стены, декор и расстановка столов стали настоящим украшением заведения. Среди изюминок кафе — шоколадный фонтан, привлекающий малышей. Помимо десертов, в меню представлены горячие закуски и супы.

На открытии кафе собралось много гостей, которые остались довольны атмосферой и блюдами. Егор уже задумывается о расширении и изучении государственных программ для самозанятых, чтобы с уверенностью планировать следующие шаги.