Подмосковные машиностроители приняли участие в международном форуме

С 23 июня по 3 июля в Тульской области состоялся XIV Международный молодежный промышленный форум «Инженеры будущего». Его организаторами выступили Союз машиностроителей России и ГК «Ростех». В этом году мероприятие собрало 1000 участников из 56 регионов России и 61 иностранного государства, включая страны БРИКС и ШОС.

Форум объединил специалистов промышленных предприятий, студентов и аспирантов технических вузов, а также представителей молодежных общественных организаций.

Представители Московского областного регионального отделения Союза машиностроителей России активно участвовали в работе форума. Например, молодые инженеры и ученые из АО «Корпорация „Тактическое ракетное вооружение“, АО „ГосМКБ „Радуга“ им. А. Я. Березняка» и АО «ВПК „НПО машиностроения“ вошли в состав объединенной команды.

Сотрудники Центрального аэрогидродинамического института им. Н. Е. Жуковского впервые провели собственную образовательную программу «Аэрокосмические технологии». Она направлена на развитие аэрокосмических проектов и сотрудничество специалистов.

Образовательная программа форума включала 6 технологических кластеров: «Земля», «Море», «Небо», «Технологии», «Цифра», «Щит». Участников также ждали обширные деловая, культурно-массовая и спортивная программы.

Спикерами форума стали руководители и специалисты более чем 60 российских компаний, среди которых ГК «Ростех», ГК «Роскосмос», ГК «Росатом», АО «НПО „Высокоточные комплексы“, ПАО „ОАК“ и другие. Также выступили представители ведущих технических вузов страны, таких как МАИ, МГТУ им. Н. Э. Баумана и ТулГУ.