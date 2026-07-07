В «Центре здоровья» Щелковской больницы новый руководитель

С 1 июля в «Центре здоровья» структурного подразделения поликлиники ОП имени М. В. Гольца ГБУЗ «Щелковская больница» назначили нового заведующего. Им стала Лидия Кечуткина, специалист с почти двадцатилетним опытом работы в сфере здравоохранения.

Новый руководитель начала свою карьеру в Щелковском округе в 2005 году. Она проработала терапевтом в местной поликлинике 13 лет, а с 2017 года руководила дневным стационаром в Медвежье-Озерской амбулатории. Затем Лидия вернулась в Щелковскую больницу на должность врача и заведующей дневным стационаром.

Заведующая «Центром здоровья» объяснила приоритеты подразделения: «Основная задача «Центра здоровья» — это профилактика. Мы не лечим уже диагностированные заболевания, как это делают врачи в поликлиниках, и даже не ставим окончательный диагноз. Наша цель — выявление хронических неинфекционных заболеваний на ранних стадиях и работа с факторами риска».

По словам Лидии Кечуткиной, пациенты проходят анкетирование и антропометрию (измерение роста, веса, давления). На основе полученных данных специалисты выявляют риски развития болезней и при необходимости проводят углубленное обследование.

«Центр здоровья» обслуживает население трех округов: Лосино-Петровского, Щелковского и Фрязино. Записаться на прием можно через участкового терапевта или узких специалистов (кардиолога, эндокринолога), которые могут дать направление самостоятельно, а также напрямую по записи через регистратуру.