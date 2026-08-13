В Центре образования № 10 в Ногинске запустят проект «Киберурок»

В новом учебном году в Центре образования № 10 городского округа Богородский в городе Ногинск стартует проект «Киберурок». Более трехсот учеников с первого по одиннадцатый классы станут участниками курса внеурочной деятельности.

По словам учителя начальных классов Лилии Богородской, цель «Киберуроков» — не просто научить детей правилам поведения в интернете, а вдохновить их на безопасное, этичное и эффективное использование цифровых технологий. Ученики освоят навыки цифровой грамотности и научатся применять их в повседневной жизни.

Занятия будут проходить еженедельно, и каждый ребенок получит свой личный кабинет, где сможет работать и развиваться в своем темпе. Ученики узнают, как защитить свои данные, создавать уникальные проекты с помощью цифровых инструментов и поймут, как искусственный интеллект меняет мир. Эти знания помогут ребятам уверенно чувствовать себя в современном пространстве и станут отличной базой для будущих профессиональных успехов.