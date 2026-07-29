В центре Мещерякова 25 человек обучатся независимой жизни на инвалидной коляске

Семейный центр имени Мещерякова в Сергиевом Посаде помогает в реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья. 360.ru показал, как проходит курс «Основы независимой жизни человека в инвалидной коляске».

На реабилитацию к подмосковным специалистам приехали 25 участников из 15 регионов России. Среди них Диана Ростовцева из Красноярского края.

«Одна из самых сложных дисциплин — езда на коляске. Это именно преодоление высоких бордюров и лестницы», — рассказала она.

Специалисты Семейного центра имени Мещерякова помогают инвалидам-колясочникам освоиться в городской среде, освоить бытовые навыки и знакомят с адаптивным спортом. Концепция учреждения «равный обучает равного» заключается в том, что инструкторами выступают люди, перенесшие травму и на собственном опыте узнавшие, как непросто вернуться к насыщенной жизни.

Ранее специалисты Семейного центра имени Мещерякова поделились опытом с коллегами из КНДР. В Пхеньяне обсуждалось сотрудничество в области реабилитации.