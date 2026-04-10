Подмосковье поделилось с КНДР опытом реабилитации инвалидов

В Пхеньяне состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Всероссийским обществом инвалидов и Корейской федерации по защите прав инвалидов. Переговоры сопровождались презентацией российских практик — в частности, специалисты представили наработки Московской области в сфере реабилитации.

Стороны обозначили ключевые направления взаимодействия, уделив особое внимание вопросам восстановления и социальной адаптации людей с инвалидностью.

Документ скрепили подписями председатель Всероссийского общества инвалидов, депутат Государственной думы думы и координатор партийного проекта «Единая страна — доступная среда» Михаил Терентьев и глава центрального комитета Корейской Федерации по защите прав инвалидов Чон Чхоль Хи.

Коллеги из Северной Кореи выказали заинтересованность в посещении в Московской области современных центров реабилитации: «Протэкс-центра» в Коломне, центра имени Мещерякова в Сергиевом Посаде, «Ясенок» в Подольске, а также знакомстве с опытом производства инновационных средств реабилитации во Фрязино.

Российская делегация отдельно представила опыт работы Семейного центра имени А. И. Мещерякова в Сергиевом Посаде, рассчитанного на 100 человек. Его отличительная особенность — специализированное подразделение для комплексной реабилитации людей с одновременными нарушениями зрения и слуха, не имеющее аналогов в стране.

В рамках переговоров также обсудили систему поддержки ветеранов боевых действий. С 2022 года в России приняли более 160 нормативных актов, направленных на помощь военнослужащим и их семьям. Отдельный акцент делают на дальнейшем трудоустройстве получивших ранения.

Принимающая сторона организовала для российских представителей посещение профильных учреждений в Пхеньяне.

В рамках визита российская сторона также почтила память советских воинов, возложив цветы к Монументу освобождения Кореи.