В Центральном парке Лобни состоялась открытая тренировка для юных хоккеистов

Сегодня в Центральном парке Лобни состоялась открытая тренировка для детей в рамках проекта «Красная Машина ДВОР — связь поколений». Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем телеграм-канале .

Ребята учились кататься, владеть клюшкой, бросать шайбу и играть в команде. Занятие провел Роман Ротенберг, главный тренер сборной «Россия 25».

Проект стартовал месяц назад. За это время на трех катках региона состоялось уже 30 бесплатных тренировок. В них приняли участие более 500 детей из Подмосковья и других регионов.

«Каток с искусственным льдом в Лобне работает даже в плюсовую температуру — до +10°С. Одновременно тут могут заниматься до 130 человек», — отметил глава региона.

Есть освещение, звуковая аппаратура, прокат коньков и кафе поблизости. Все это создает идеальные условия для спорта и приятного семейного отдыха.