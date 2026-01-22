В Центральном парке Лобни состоялась открытая тренировка для юных хоккеистов
Сегодня в Центральном парке Лобни состоялась открытая тренировка для детей в рамках проекта «Красная Машина ДВОР — связь поколений». Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем телеграм-канале.
Ребята учились кататься, владеть клюшкой, бросать шайбу и играть в команде. Занятие провел Роман Ротенберг, главный тренер сборной «Россия 25».
Проект стартовал месяц назад. За это время на трех катках региона состоялось уже 30 бесплатных тренировок. В них приняли участие более 500 детей из Подмосковья и других регионов.
«Каток с искусственным льдом в Лобне работает даже в плюсовую температуру — до +10°С. Одновременно тут могут заниматься до 130 человек», — отметил глава региона.
Есть освещение, звуковая аппаратура, прокат коньков и кафе поблизости. Все это создает идеальные условия для спорта и приятного семейного отдыха.
Этот каток — часть масштабного обновления Центрального парка. За последние пять лет Лобня преобразила множество общественных пространств. Среди них — парк «Река времени», победивший во Всероссийском конкурсе, набережная озера Киово, Лобненский лесопарк и Парк Защитников Москвы.
«В этом году продолжим работу: обновим площадь у монумента „Зенитное орудие“, сквер в микрорайоне Депо, набережную пруда „Москвич“ и сквер на пересечении улиц Вокзальная и Полевая», — заключил Воробьев.
В прошлом году в Лобне открыли новую поликлинику. Здесь жители могут получить помощь по 21 медицинскому профилю. Учреждение обслуживает более 60 тысяч человек и оснащено современным оборудованием, а также работает с опытными врачами.