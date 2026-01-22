Сегодня 14:48 «Главное — удовлетворенность пациента». Андрей Воробьев — о новой поликлинике в Лобне Андрей Воробьев оценил работу новой поликлиники в Лобне 0 0 0 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области Подмосковье

В прошлом году в Лобне открылась новая поликлиника. В ней жители могут получить помощь по 21 профилю. Всего учреждение обслуживает более 60 тысяч человек. Его оснастили передовым оборудованием и штатом опытных врачей, рассказал губернатор Андрей Воробьев. Он посетил медучреждение и пообщался с персоналом.

Современный медицинский комплекс рассчитан на 600 посещений в смену. Помощь там получают жители пяти микрорайонов. «Мы строим поликлиники в каждом городе Подмосковья — это и Ленинский округ, и Котельники, и Королев, и Лобня. Но главное — это удовлетворенность пациента, чтобы для него была возможность поставить точный диагноз, пройти обследование на современном оборудовании», — напомнил Воробьев.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Поликлинику оснастили современным оборудованием, включая аппараты для рентгенов, УЗИ, устройства для функциональной диагностики, видеогастроскопические и колоноскопические стойки. Выездным бригадам предоставили планшеты, через которые они могут ознакомиться с электронной картой пациента и узнать о его хронических заболеваниях. В здании также работают дневной стационар на 38 коек, инфекционный блок, отделения эндоскопической и функциональной диагностики, неотложной помощи и клинико-диагностическая лаборатория, где за год провели более 1,5 миллиона исследований.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

В декабре в учреждении запустили отделение медицинской реабилитации, где восстанавливают здоровье люди с заболеваниями опорно-двигательного аппарата или после травм, в том числе ветераны спецоперации. Среди них — Александр, который получил ранение в ходе выполнения боевой задачи. «В поликлинике очень хороший персонал — врачи действительно знают свое дело и здорово помогают. Ну и, конечно, оборудование здесь очень хорошее», — поделился он. В новой поликлинике открыли большое отделение женской консультации с операционными, кабинетом психолога и дневным стационаром.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/4 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/4 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/4 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 4/4

Всего в учреждении трудятся 110 врачей и 45 сотрудников среднего медперсонала, а в трудовом резерве находятся более 50 студентов-целевиков. «Это пилотная поликлиника в Московской области, мы внедряем здесь 11 проектов — начиная от телемедицинских консультаций и заканчивая искусственным интеллектом. Мы создали новую команду, пришло много молодых специалистов, и мне кажется, что у нас работать даже интереснее, чем в каком-нибудь научно-исследовательском институте», — рассказала главный врач Лобненской городской больницы поликлиника Виктория Тен. Старое здание медучреждения перепрофилировали под Центр лучевой диагностики, где работают аппараты КТ, маммограф, флюорограф и другое диагностическое оборудование. По просьбам жителей также приобрели МРТ.