Выставка художника из Мытищ открылась в Третьяковской галерее

В экспозиции собраны работы мастера из 12 музеев и частных коллекций, в том числе и семейных. Здесь есть графические и живописные работы художника, родившегося в Мытищах. Основной и важной частью его творческого наследия стала тема любви к родному краю. Работы автора отличаются особой теплотой и лиричностью, воплощая сочетание реалистичных образов с тонким психологизмом.

Художник отразил жизнь простых людей в ее повседневности, показав их мечты и надежды. Большинство картин передают события жизни живописца и в целом — эпоху второй половины XX века. Художественное творчество Виктора Попкова сыграло важную роль в отечественном искусстве.

Выставку можно будет посетить до 11 мая 2025 года.

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