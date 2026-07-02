В Трехгорке продолжается строительство поликлиники со станцией скорой помощи

В поселке Трехгорка Одинцовского городского округа продолжается строительство новой поликлиники со станцией скорой помощи и стационаром на 50 коек. Она будет рассчитана на 500 посещений в смену, из которых 150 — для детского отделения.

Недавно строители завершили монолитные работы на шестьдесят процентов. Они продолжают заливать стены и перекрытия, а в подвале приступили к кладке перегородок. Завершена гидроизоляция нижнего этажа поликлиники, и теперь сотрудники утепляют стены.

«Сейчас ведутся монолитные работы. Здесь три секции. Вторая секция — двухэтажная, работы на ней завершены. Активно работаем на оставшихся двух секциях. Льем перекрытие четвертого этажа, вчера завершили работы по заливке третьего этажа. Планируем в течение трех недель завершить монолитные работы», — рассказал руководитель строительного проекта Дмитрий Власов.

Параллельно строители проводят наружные сети: хозбытовую и ливневую канализацию, пристенный дренаж. Работы выполнены на тридцать процентов. На площадке задействованы около 46 человек и 2 единицы техники.

Поликлиника будет выполнена в форме Н-образного комплекса с переменной этажностью. В каждом отделении оборудуют отдельный вход. Завершить строительство планируют в третьем квартале 2027 года.