В трапезной Спасо-Бородинского монастыря в Подмосковье проведут реставрацию

В селе Семеновское проходит реставрация трапезной Спасо-Бородинского монастыря. Этот объект имеет статус культурного наследия федерального значения.

В здании уже провели ряд работ: отреставрировали кирпичную кладку стен, сводов и откосов, полов, оконных решеток, оснований и покрытий каменных крылец, воссоздали деревянные столярные оконные заполнения и козырьки фасадов, установили инженерные системы.

Продолжаются работы по штукатурке и отделке интерьеров.

Бородинский монастырь был основан Маргаритой Михайловной Тучковой (в девичестве Нарышкина) на месте гибели ее мужа, генерал-майора Александра Алексеевича Тучкова, в Бородинском сражении.

К 1833 году вокруг храма-усыпальницы выросла женская община — Спасо-Бородинское общежитие. Первое трапезное здание появилось еще в начале 1830-х годов. Из-за роста числа насельниц в 1869 году потребовалась новая, более просторная трапезная.

После закрытия монастыря в 1929 году здание использовалось под хозяйственные нужды и было частично перестроено в 1932 году. В послевоенные годы здесь работал туристический клуб.

В 2023 году Главное управление культурного наследия Московской области выдало разрешение на реставрацию трапезной.