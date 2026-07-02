Подмосковный производитель принял участие в дискуссии в сфере высоких технологий

30 июня в Торгово-промышленной палате Российской Федерации прошла панельная дискуссия, посвященная реализации высокотехнологичных национальных проектов на региональных рынках. Директор по развитию и взаимодействию с государственными органами компании COMITAS Александр Евсеенко принял участие в обсуждении.

На встрече речь шла о развитии высокотехнологичных отраслей, производстве новых решений и экономике их практического применения. Было отмечено, что по количеству внедрений роботизация производства находится на втором месте после производства беспилотников.

Александр Евсеенко подчеркнул, что COMITAS активно участвует в реализации одной из ключевых задач государства — наращивании производства и внедрения промышленных роботов. Завод компании производит оборудование для автоматизации складов и производств, ориентируясь на указ президента России Владимира Путина о вхождении в число 25 ведущих стран мира по плотности роботизации к 2030 году.

Организаторами мероприятия выступили Совет ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России и Центр интеграции инноваций Университета «Синергия». Участники дискуссии договорились подготовить предложения по совершенствованию реализации национальных проектов и развитию региональных программ.

«КОМИТАС» — российский производитель и системный интегратор в области складской и производственной логистики. Компания предлагает конвейерные системы, сортировочные комплексы и роботизированные платформы. Производство «КОМИТАС» размещено на двух площадках: в Солнечногорске и на территории комплекса «Индастриал сити» в индустриальном парке «Есипово».