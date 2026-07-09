В Тимонове отметили V фестиваль творческих семей «Мы»

В микрорайоне Тимоново городского округа Солнечногорск прошел V юбилейный фестиваль творческих семей «Мы». Культурно-досуговый центр «Тимоново» снова собрал тех, кто ценит семейные узы и творчество.

В этом году в фестивале приняли участие четыре уникальные семьи из Тимоново, Москвы и Солнечногорска. Среди них были многодетные династии, семьи военнослужащих и те, кто впервые решил попробовать свои силы.

Организаторы подготовили интересную программу для всех гостей. На площадке работали фотозоны, проходила ярмарка мастеров с изделиями ручной работы, а также проводились творческие мастер-классы.

Главное действие разворачивалось на сцене, где каждая семья представила свою историю через песни, танцы и театральные миниатюры. Участники доказали, что творчество объединяет, а совместные увлечения делают семью крепкой.

Тема духовных ценностей прошла через все мероприятие. Ведущие и почетные гости напомнили, что семья — это величайший дар, основанный на верности и любви. Праздник был приурочен ко дню памяти святых Петра и Февронии Муромских.

Настоятель храма Казанской иконы Божией Матери протоиерей Михаил Круглов обратился к зрителям с напутствием, подчеркнув важность семьи как опоры для каждого человека и государства.

Каждая из семей-участниц была удостоена особенного приза, так как жюри посчитало, что все они являются достойным примером любви и взаимопонимания.