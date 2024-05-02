В течение полудня. Депутат рассказал, как ЛДПР в Подмосковье решала проблемы жителей | 360°

Эксклюзив 02 мая 2024, 17:13 В течение полудня. Депутат рассказал, как ЛДПР в Подмосковье решала проблемы жителей Депутат Умников: благодаря запросу ЛДПР решилась экологическая проблема в Лобне Телеканал «360»

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Жители Московской области обращаются в ЛДПР, чтобы решить возникшие проблемы. О том, как члены фракции направляют запросы в соответствующие ведомства, и ситуация меняется на глазах, депутат ЛДПР Антон Умников рассказал Юлии Минаковской в эфире 360.ru.

Он отметил, что благодаря работе партии в Мытищах начала строиться школа, а экологический вопрос в районе Лобни решился буквально за полдня.

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«В районе Лобни и Мытищ были сточные воды и всплыла вся рыба. Люди обратились, мы этот вопрос решили», — указал член ЛДПР.

По его словам, прокуратура и Роспотребнадзор оперативно исправили ситуацию, как только к ним обратились депутаты.

Умников добавил, что новости о благоустройстве территорий или начале строительства медленно распространяются, в отличие от негативных сообщений.

«Как говорил Владимир Вольфович [Жириновский], про хорошее никто никогда не напишет. А если что-то случится плохое — про это раструбят на всю страну», — заключил депутат.