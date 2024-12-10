Выставка с фотографиями героев СВО открылась в школе в Лосино-Петровском
День героев Отечества в Свердловской школе № 2 отметили торжественной церемонией. Праздник посвятили памяти тех, кто защитил нашу страну и продолжает ее защищать.
В школьном музее «Связь времен» открыли «Книгу памяти», в которой собраны биографии и фотографии участников специальной военной операции. Обучающиеся кадетских классов рассказали о подвигах майора Виктора Дудина, штурмана двадцать третьего истребительного авиационного полка, который уничтожил ракетный комплекс, систему ПВО и три истребителя противника.
Заместитель главы округа Валентина Тропанец подчеркнула важность сохранения исторической памяти: «Сегодня мы становимся свидетелями новой страницы истории нашей страны. Современные герои повторяют подвиги прошлых поколений, и наша обязанность — помнить о них».
Мероприятие завершилось минутой молчания и обещанием учащихся сохранить память о героях для будущих поколений.
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