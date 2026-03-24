В Ступине прошла лаборатория по цифровому повествованию в этнокультурном воспитании

24 марта в дошкольном отделении «Лесная сказка» школы №9 города Ступино состоялась профессиональная лаборатория «Цифровое повествование в этнокультурном воспитании». Мероприятие прошло в рамках Года дошкольного образования, сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

Директор Информационно-методического центра городского округа Ступино Нина Рекубрацкая выступила с приветственным словом. Она отметила, что мероприятие позволит коллегам поделиться опытом использования искусственного интеллекта.

В рамках лаборатории провели несколько ключевых сессий. Педагоги приняли участие в практикуме «Конструируем чат-бот: от идеи до воплощения», где на практике освоили создание цифровых помощников. Также был проведен мастер-класс «Семейный квиз: использование искусственного интеллекта в работе с дошкольниками и родителями».

Кроме того, состоялись практикумы, посвященные использованию цифровых технологий в этнокультурном воспитании. Среди них: «Цифровой помощник педагога», «Мультфильм своими руками», «Нейросети в музыке» и «Сказки народов России».

В завершение встречи прошла финальная презентация цифровых проектов. Затем был организован свободный микрофон, где каждый участник мог задать вопросы, обсудить актуальные темы и поделиться опытом.