В Ступине идет капитальный ремонт лицея № 1

В городском округе Ступино на улице Чайковского, дом 54, активно проходит капитальный ремонт лицея №1. В пиковые периоды на объекте работают до ста человек.

Вокруг территории лицея демонтировали старое ограждение и установили новые столбы, к которым приваривают решетки. Готовится монтаж откатных ворот. Ограждение между лицеем и спортивным ядром построят отдельно. Ученики и жители города смогут пользоваться спортивным ядром благодаря разным входам. На поле вдоль будущих беговых дорожек высыпали чернозем для газона. На территории школы устанавливают бортовые камни и готовят основание для укладки асфальтобетонного покрытия.

Фасад лицея смонтирован на 80%. Его полностью утеплили и собрали подсистему. Осталось только навесить панели из керамогранита. Основные работы проводят со стороны главного входа.

Много сил задействовано на внутренней отделке. На стены в классах и коридорах монтируют стекломагнезитовые листы. Они уже покрашены на заводе, поэтому специалистам остается только закрепить их на подготовленную поверхность. В коридорах завершили укладку плитки, а в классах рабочие клеят износостойкий линолеум.

В здании практически завершили прокладку инженерных систем, включая противопожарное и охранное оборудование, электрику, отопление, водоснабжение и канализацию. На каждом этаже лицея установят по два питьевых фонтанчика. В санузлах все готово для установки сантехники.

На третьем и втором этажах лицея приступают к монтажу интерактивных досок. Оборудование завезено на объект в полном объеме. Также на днях специалисты приступят к установке оборудования в пищеблоке.

Прораб ООО «Воздвижение» Олег Камболов отметил, что в капитальном ремонте задействовано 80 рабочих. Также прибегают к помощи спецтехники — это экскаватор-погрузчик, полноповоротный экскаватор, каток, самосвал и манипулятор. Строительная готовность объекта превысила 75%. Подрядчик планирует сдать объект к концу августа, в том числе провести все пуско-наладочные работы.