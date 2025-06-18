В стационаре центра охраны материнства и детства в Люберцах проведут капремонт

Подмосковные специалисты начали капитальный ремонт станционара №2 Детской больницы МОЦОМД. Стройготовность составляет 10%. На площадке задействовали 56 рабочих и две единицы техники. Об этом сообщили в МинЖКХ МО.

Стартовали работы в декабре 2024 года. Сейчас проводится демонтаж, усиление перекрытий, рабочие грунтуют стены и потолок. Кроме того, специалисты занимаются устройством кирпичных перегородок, монтируют водопровод и устраивают гидроизоляцию в подвале, монтируют вентиляцию.

В ведомстве рассказали, что в отделении переделывают 6-местные палаты в двухместные номера с индивидуальными санузлами. По проекту планируют расширить отделение анестезиологии-реанимации и увеличить число операционных с трех до шести. В подвале встроят автоклав для утилизации опасных отходов.