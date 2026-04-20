В спорткомплексе в Шаховской обновляют окна и утепляют фасад

В рамках капитального ремонта в спорткомплексе на улице 1-я Советская в городском округе Шаховская активно ведутся работы. Инженер производственно-технического отдела Александр Темерьязев сообщил, что большая часть окон на первом, втором и третьем этажах уже установлена. Сейчас рабочие монтируют крупные девятисекционные окна в спортивном зале.

Строители продолжают утеплять фасад здания — уже выполнено 50% работ. Поверх утеплителя укладывается негорючая пленка. Параллельно специалисты наносят первый слой шпаклевки по цементно-песчаной штукатурке.

Часть рабочих занимается прокладкой слаботочных систем, включая кабели для охранной и пожарной сигнализации. После завершения установки окон и утепления фасада начнется монтаж керамогранита размером 600 на 1200. По словам инженера, керамогранит будет трехцветным: темным по цоколю и комбинацией светлого и светло-серого по остальному фасаду.

Через 2–3 недели на объект доставят входные металлические двери, чтобы полностью закрыть контур. После этого строители приступят к чистовой отделке откосов. Все работы планируют завершить до начала учебного года.