В спорткомплексе МО Шаховская завершается ремонт

В спорткомплексе, расположенном по адресу улица 1-я Советская, дом 61, начался финальный этап ремонтных работ. На объект завезли оставшийся керамогранит, и в ближайшее время строители приступят к его монтажу.

По словам инженера производственно-технического отдела Александра Темерьязева, керамогранитом уже облицевали 80% внутренних помещений. После завершения монтажа специалисты приступят к установке чистовой сантехники.

Параллельно в большом зале заканчиваются малярные работы — к концу недели помещение подготовят под покраску. Воздуховоды проложены на 90% по всем зонам, и на этой неделе поступит основное вентиляционное оборудование.

В ближайшие дни в спорткомплекс привезут и установят входные двери, чтобы полностью замкнуть контур здания. На объекте работает около 20 человек, и все работы планируют завершить в октябре.

Ремонт спорткомплекса проводится в рамках государственной программы «Спорт России», направленной на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян.