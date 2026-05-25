В спорткомплексе «Корпус» прошел турнир по художественной гимнастике

В спорткомплексе «Корпус», расположенном в городском округе Пушкинский, городе Красноармейске на улице Академика Янгеля, дом 35, состоялся традиционный турнир по художественной гимнастике «Майские грации». Это соревнование проводится всего третий год, но уже завоевало популярность далеко за пределами Красноармейска и всего Подмосковья.

На этот раз в турнире приняли участие почти 200 гимнасток из Москвы, городов Московской области, Ярославля и Вологды. Первыми на ковер вышли самые юные участницы — девочки трех- четырех лет. Затем соревновались девушки с ограниченными возможностями здоровья. Завершили турнир выступлениями опытные спортсменки — кандидаты в мастера спорта.

Организатор соревнований, тренер по художественной гимнастике школы «Калипсо» Ольга Харисова, поделилась, что «Майские грации» всегда проходят накануне ее дня рождения. Поэтому на турнире царит настоящий праздник, и без подарка не уходит никто. В этом году изюминкой стали беспроигрышная лотерея и огромный праздничный торт. Ольга Харисова выразила благодарность руководству спорткомплекса «Корпус» и лично директору Оксане Столяровой за помощь в организации такого масштабного мероприятия.