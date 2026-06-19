В Солнечногорском поселке Поварово активно строят семнадцатиэтажный дом

В поселке Поварово городского округа Солнечногорск идет строительство семнадцатиэтажного многоквартирного дома. 74 квартиры в здании предназначены для переселенцев из аварийного жилья.

На первой и второй секциях здания завершили все железобетонные работы, конструкции смонтированы. Сейчас там занимаются каменной кладкой кровельных сооружений. На третьей и четвертой секциях заливают бетоном плиту перекрытия десятого этажа, а кровельщики только приступают к своим задачам.

Одновременно на объекте работают три бригады: кровельщики, сантехники и специалисты по вентиляции. На пятой, шестой и седьмой секциях проверяют соосность отверстий под инженерные системы и прокладывают трубы.

Строители полностью обеспечены материалами и техникой, перебоев с поставками нет. Погода пока не мешает работе. На высоте работают только при допустимых условиях, безопасность превыше всего.

Одна из главных ближайших задач — до наступления холодов закрыть холодный контур всего дома и установить окна. Это позволит вести внутренние работы зимой без потери температуры и не зависеть от уличной погоды.

По словам прораба Михаила Хорькова, главное сейчас — удержать темп и не растягивать отдельные операции, потому что каждая задержка на одном этапе тянет за собой остальные. Застройщиком выступает ООО «Агрострой», работы на площадке ведутся ежедневно, без выходных.