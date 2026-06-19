Новый корпус гимназии №6 в Солнечногорске достроят к сентябрю

В городе Солнечногорск подходит к концу строительство нового учебного корпуса гимназии № 6 на улице Банковская. Согласно сообщению пресс-службы министерства строительного комплекса региона, готовность объекта достигла 95%.

Строители занимаются пусконаладочными работами, заканчивают сборку мебели и монтаж инженерных коммуникаций. Они готовят здание к передаче образовательной организации.

Трехэтажный корпус площадью 5,9 тысячи квадратных метров рассчитан на 300 учеников. В нем будут учебные классы, помещения для групп продленного дня, спортивный и актовый залы, столовая с пищеблоком. На прилегающей территории оборудуют спортивные и детские игровые площадки, места для отдыха и проведения общешкольных мероприятий.

Строительство ведется в рамках государственной программы Подмосковья «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» за счет средств бюджета. Открытие нового корпуса гимназии № 6 запланировано на 1 сентября 2026 года.