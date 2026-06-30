В Солнечногорске завершается строительство нового корпуса гимназии № 6

В городском округе Солнечногорск близится к завершению строительство дополнительного корпуса для гимназии № 6. Трехэтажное здание, предназначенное для 300 учеников, практически готово к открытию — осталось выполнить всего два процента работ.

На объекте сейчас трудятся 55 специалистов и задействованы две единицы техники. Как пояснил производитель работ Сергей Душинский, бригады работают сразу по нескольким направлениям: внутри здания монтируют мебель, устанавливают оборудование и подключают инженерные системы, а снаружи благоустраивают территорию — расставляют малые архитектурные формы, готовят площадки для игр и отдыха.

Общая площадь нового трехэтажного блока — почти шесть тысяч квадратных метров. Здесь разместятся кабинеты для занятий, просторный спортзал, зрительный зал, столовая с полноценным пищеблоком и помещения для продленки. Во дворе корпуса оборудуют спортивные и детские зоны.

Проект реализуется по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Запуск нового корпуса позволит гимназии перейти на работу в одну смену, и вторая смена уйдет в прошлое. Открытие запланировано на 1 сентября 2026 года.