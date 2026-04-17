В Солнечногорске вырос лес, высаженный добровольцами в 2015 году

В Солнечногорске вырос лес, который в 2015 году высадили добровольцы в рамках акции «Наш лес, посади свое дерево». Тогда на месте нынешних зеленых насаждений был пустырь, пострадавший от нашествия вредителей.

В акции участвовали тысячи жителей Подмосковья. Вместе с ними деревья сажал и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В сентябре 2015 года территория Крюковского лесничества возле деревни Юрлово стала площадкой масштабной экологической акции. По разным оценкам, туда приехали около 10 тысяч человек.

Акция стала ежегодной. Школьники, студенты, пенсионеры, а также известные общественные деятели и спортсмены на земле площадью 31 гектар высадили порядка 125 тысяч саженцев — елей, сосен и дубов.

Специалисты лесничества проводили уход за насаждениями: агротехнические работы, прореживание и другие мероприятия. Сейчас молодые деревья уже образуют плотный лесной массив.

Благодаря акции на карте Подмосковья с каждым годом появляется все больше зеленых зон, созданных жителей.