В Солнечногорске ученик набрал 100 баллов на ЕГЭ по английскому языку

В этом году сразу четыре ученика из Солнечногорска получили высший балл на Едином государственном экзамене. Один из них — Егор Левитан — достиг успеха в английском языке.

История Егора началась в десятом классе, когда в школу №5 пришла новый преподаватель Татьяна Викторовна Брылова. Она сразу обратила внимание на подход к освоению знаний Егора. Однако сначала он выбрал биологию, а не английский язык для сдачи ЕГЭ.

В январе Егор изменил решение и сосредоточился на иностранном языке. Благодаря гибкой системе обучения, молодой человек получил возможность заниматься индивидуально. Вместо уроков биологии он посещал дополнительные занятия по английскому.

Подготовка проходила в комфортной атмосфере. Татьяна Викторовна делилась с ним практическими приемами, позволяющими избежать типичных ошибок в грамматике и лексике. Они разбирали сложные конструкции, тренировались на интерактивных заданиях и отрабатывали каждый блок экзамена до автоматизма. Такой подход позволил Егору систематизировать знания и восполнить пробелы.

Для самого выпускника результат в 100 баллов стал неожиданным. Однако за несколько месяцев упорного труда он понял, что именно этот предмет открывает перед ним двери в лучшие вузы и дает больше возможностей для самореализации. Егор очень благодарен своему учителю за структурированную подготовку и четкие алгоритмы выполнения экзаменационных блоков.

Теперь и учитель, и ученик сходятся в том, что залогом высокого результата стали системная работа, знание критериев оценивания и взаимопонимание.