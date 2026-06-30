В Солнечногорске прошли межведомственные учения на котельной

В Солнечногорске провели межведомственные учения на котельной в военном городке, обслуживаемом ГУП МО «Солнечногорское ЖКХ». Мероприятие было направлено на отработку взаимодействия оперативных служб при аварии в зимний период.

По легенде учений, из-за минусовых температур и технических проблем в котельной прекратилась подача тепла, что создало угрозу размораживания системы. Без отопления остались 24 многоквартирных дома, где живут почти 4400 человек. В ходе учений бригады отработали действия по устранению порыва трубы и возобновлению подачи тепла.

К учениям привлекли 15 человек и шесть единиц техники. От ГУП ЖКХ вышли пять специалистов, от «Мособлгаза» прибыла бригада из трех человек и экскаватор. Энергоснабжение обеспечил передвижной генератор от «Россетей». Также участвовали диспетчерские службы и управляющие компании.

Мощность котельной составляет 40 МВт, она отапливает бывшие воинские части, общежития и жилые дома. Поврежденный участок сети — труба диаметром 100 мм. Аварийная камера находится рядом с жилыми домами и оживленным проездом.

На локализацию аварии и запуск тепла по нормативам дается не больше четырех часов. За это время бригады должны были отключить участок, вскрыть грунт, устранить порыв, заполнить систему и возобновить циркуляцию.

Подобные тренировки проводят каждый квартал, меняя сценарии. На этот раз акцент сделали на взаимодействии различных служб и их координации.