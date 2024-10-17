Патриотический форум «Отечество 2024» пройдет в Солнечногорске 19 октября

Мероприятие решили приурочить к 45-й годовщине со дня образования военно-патриотического клуба юных десантников «Выстреловец». Клуб основал Сергей Петрович Долгих — ветеран Вооруженных сил и Почетный гражданин Солнечногорска.

К участию в форуме приглашают родственников и воспитанников руководителя клуба Сергея Долгих, почетных гостей, глав организаций, патриотических объединений Москвы и Подмосковья, а также всех желающих.

«Сергей Петрович — человек, которого, пожалуй, знает весь Солнечногорск. Завершив военную карьеру офицера воздушно-десантных войск, с 70-х годов он руководил клубом юных десантников „Выстреловец“ в Солнечногорске. За 33 года своей работы тренером он воспитал более полутора тысяч будущих защитников Родины», — рассказала заместитель главы округа Виктория Куракова.

В ходе торжественного мероприятия выступят курсанты военно-патриотического объединения «Виктория». Также гости смогут увидеть творческую программу от члена Союза десантников России Михаила Калинкина и выступление бывших воспитанников Сергея Долгих.

Планируется проведение тематических мастер-классов: по стрелковой подготовке, плетению маскировочных сетей, оказанию первой помощи, радиационной, химической и биологической защите, вязанию альпинистских узлов.

Форум «Отечество 2024» пройдет 19 октября в актовом зале нового корпуса школы № 4 по адресу: улица Молодежный проезд, строение 4. Старт мероприятия в 12.00, регистрация с 11.00.

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