В Солнечногорске открыли новую детскую площадку

В микрорайоне Рекинцо-2 городского округа Солнечногорск состоялось торжественное открытие новой детской площадки. Мероприятие прошло шумно и весело: аниматоры, ростовые куклы, мастер-классы и сладости не дали детям скучать. Родители активно участвовали в празднике, фотографировали и подбадривали своих детей.

Площадка находится на улице Молодежной, дом 5. Ее площадь превышает 450 квадратных метров. Здесь есть горки, качели и лазалки для детей разных возрастов. Для безопасности покрытие сделано из мягкой резиновой крошки, также проведено освещение и установлены камеры, что позволяет детям гулять здесь и вечером.

Объект построен по губернаторской программе Московской области, направленной на создание комфортной городской среды. В администрации отметили, что новая площадка стала самой масштабной детской зоной, установленной в Солнечногорском округе с начала года.