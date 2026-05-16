В Солнечногорске откроется новый завод по производству роботов

В индустриальном парке «Есипово» городского округа Солнечногорск близится к завершению подготовка к запуску нового предприятия. ООО «ССИ Решения» планирует открыть завод по выпуску конвейеров и роботизированных комплексов для автоматизации складов в 2026 году.

Сейчас в портфеле компании есть робот-манипулятор для перемещения коробов, роботизированная станция штучного подбора с функциями сканирования и инвентаризации, а также ленточные и роликовые конвейеры для складов.

Открытие нового завода позволит компании удвоить ежегодные темпы роста и наладить выпуск роботизированных станций с машинным зрением и элементами искусственного интеллекта. Эти технологии могут заменить ручной труд, что особенно актуально в условиях дефицита кадров в логистике.

По словам генерального директора Андрея Белинского, проекты в компании реализуются на основе анализа данных заказчика на горизонте трех-пяти лет. Собственное программное обеспечение внесено в реестр отечественного программного обеспечения.

Одним из основных вызовов при подготовке к запуску завода был поиск квалифицированных кадров. Однако эта проблема решена: открытие завода создаст новые рабочие места в Солнечногорске.