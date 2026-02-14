В Солнечногорске назвали имена победителей конкурса «Лидеры АПК»

В подмосковной мастерской управления «Сенеж» подвели итоги конкурса «Лидеры агропромышленного комплекса». В финале встретились 245 управленцев со всей России и 11 из зарубежных стран, но статус победителя получили только 54 участника.

Глава Минсельхоза России Оксана Лут отметила лучших их лучших, подчеркнув, что для АПК сейчас очень важная веха.

«Именно в этот период времени, потому что перед отраслью встают очень большие и амбициозные задачи, который, на наш взгляд, сейчас линейными методами, инструментами, способами уже не достичь. Нам нужны новые идеи, новые мысли», — сказала она.

Проект президентской платформы «Россия — страна возможностей» и Минсельхоза РФ искал тех, кто не боится брать на себя ответственность. Главная цель — найти и поддержать амбициозных руководителей, способных решать самые сложные задачи в сельском хозяйстве.

«Они богаты профессионализмом, своим прикладным опытом. Огромное количество управленцев, которые управляют огромными сельскими хозяйствами, большими фермами. Управляют наукой либо образованием, транспортом, логистикой, кто-то занимается IT или беспилотными системами», — отметил гендиректор президентской платформы Андрей Бетин.

Победителей проекта ждет уникальная программа обучения для управленцев высшего звена под руководством опытных наставников.