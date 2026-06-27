В Солнечногорске мастер спорта международного класса провел мастер-класс по боксу

В День молодежи в городском парке культуры и отдыха Солнечногорска прошел открытый мастер-класс по боксу. Его провел титулованный спортсмен, мастер спорта международного класса Садам Магомедов.

За плечами спортсмена — бронза Европейских игр 2015 года и чемпионата Европы 2024 года, а также три титула чемпиона России, завоеванные в 2015, 2016 и 2017 годах.

Участники мастер-класса смогли увидеть технику настоящего профессионала, отработать базовые элементы бокса и получить ценные советы от наставника. Спортсмен поделился секретами подготовки, показал связки ударов и рассказал о тактике ведения боя.

В парке царила праздничная атмосфера: зрители и участники зарядились энергией. Многие впервые попробовали свои силы в боксерских упражнениях. Желающих выйти на ринг оказалось больше, чем предполагалось.

Встреча с чемпионом подарила всем участникам заряд бодрости и положительных эмоций, а главное — наглядный пример того, как упорный труд приводит к высоким результатам.