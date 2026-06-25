В Софрино близится к завершению капитальный ремонт образовательного комплекса

В поселке Софрино Пушкинского городского округа на улице Полевой, д. 5 завершен капитальный ремонт Софринского образовательного комплекса уже на 71%. На площадке ежедневно трудятся более семидесяти человек и задействовано несколько единиц техники.

Основной фронт работ сосредоточен на фасадах здания. Строители активно утепляют и окрашивают внешние стены, заканчивают замену оконных блоков и остекление. На входных группах продолжаются монолитные работы.

Внутри здания идет чистовая отделка. Полы и стены практически полностью облицованы плиткой, подготовлены под монтаж линолеума. У каждого этажа появляется свой характер: первый встречает спокойным оливковым цветом, второй заряжает энергией оранжевого, а третий освежает лазурной глубиной.

Особого внимания заслуживает художественное оформление. Сграффито, украшающие школу, обрели законченный вид и прекрасно гармонируют с обновленной отделкой. Монументальные панно рассказывают историю поселка и связывают современный облик здания с его богатым прошлым.

Параллельно ведутся внешние работы: специалисты водоканала прокладывают канализационные трубы. На прилегающей территории обустраивают спортивное ядро, монтируют наружное освещение и создают площадки для младших школьников.

Комплекс приближается к этапу пусконаладки и подготовки к приему учеников. Уже в ближайшие пару недель в корпус завезут оборудование для кухни и новую мебель. Первого сентября дети войдут в полностью обновленное здание.