Места отдыха учеников обновили в школе Воскресенска

В школе городского округа Воскресенск завершили ремонт зоны отдыха. Работы были выполнены в образовательном учреждении на улице Коммунистической поселка Виноградово.

Теперь обновленные места для отдыха выглядят современно и привлекательно. Новый дизайн создает уютную атмосферу, где ученики и педагоги смогут с удовольствием проводить свободное время. Пространства стали более функциональными, что благоприятно скажется на образовательном процессе.

Создание таких пространств играет значительную роль в общем благополучии учеников и повышает качество обучения, способствуя не только академическим успехам, но и эмоциональному развитию.

Ранее развитие системы образования, строительство новых школ и работу региона по привлечению педагогов обсудили в правительстве Подмосковья. Губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что это приоритетные направления и важно держать высокую планку по каждому из них.

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