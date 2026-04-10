В школе в Софрине-1 продолжается капитальный ремонт

В образовательном комплексе, расположенном в микрорайоне Софрино-1, продолжается капитальный ремонт. Строители приступили к монтажу инженерных систем, и общая строительная готовность объекта составляет 24,2%.

На площадке работает 67 человек. Демонтаж выполнен на 80%, общестроительные работы — на 40%. Уже завершены штукатурка стен, отделка потолков, возведение перегородок, а также стяжка пола на втором и третьем этажах.

Сейчас на фасаде крепят направляющие и утеплитель, демонтируют старые окна на входной группе. В холле идет кладка стен из кирпича и штукатурные работы. В столовой и пищеблоке ведут устройство основания полов из керамзита, а в спортивном зале приступили к песчаной стяжке полов. Параллельно с этими работами производят монтаж новых оконных блоков.

На втором этаже учебного корпуса выполняется разводка электрических линий в классах, а на третьем этаже рабочие сделали разводку системы отопления. Одновременно прокладывают электрические и слаботочные сети, шпаклюют стены. В целом по зданию электромонтаж выполнен на 36%, слаботочные системы — на 26%. Подготовлены ливневая и хозяйственно-бытовая канализация, вся старая вентиляция снята. В технических помещениях идет подготовка к монтажу оборудования.

Работы ведутся в соответствии с утвержденным графиком и будут завершены к 1 августа 2026 года.