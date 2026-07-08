Школу в поселке Лунево откроют после капремонта в сентябре

Ремонт ведется в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и соответствует задачам нацпроекта «Молодежь и дети».

На данный момент на объекте работают 150 строителей и задействована 1 единица техники. Пресс-служба ведомства сообщила, что демонтажные работы уже завершены, ремонт фасада и кровли выполнен на 95%. Строители ведут общестроительные и отделочные работы, монтируют инженерные коммуникации и благоустраивают территорию вокруг школы.

В здании площадью 8628,2 квадратных метра обновят фасад и входную группу, проведут кровельные и отделочные работы внутри помещений, заменят инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование, полы и потолки, окна и двери. Также планируется закупка новой мебели и благоустройство прилегающей территории.

Завершить работы планируют к 1 сентября 2026 года.