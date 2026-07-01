В школе «Созвездие Вента» в деревне Мокрое завершается капитальный ремонт
Капитальный ремонт школы «Созвездие Вента» в деревне Мокрое вышел на финишную прямую — готовность объекта превысила 70%.
На стенах здания уже появился барельеф с изображением культурного кода. Сейчас подрядчики заканчивают монтаж вентилируемого фасада, ведут чистовую отделку помещений, разводят электрику и слаботочные сети, устанавливают сантехнику.
Также специалисты обустраивают откосы, отливы и парапеты, а на кровле заканчивают монтаж систем водоотведения. Одновременно идет благоустройство территории: засеяли газон и в ближайшее время установят малые архитектурные формы.
Обновление школы проводят по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры Московской области» национального проекта «Молодежь и дети». Отремонтированное здание встретит учеников и педагогов 1 сентября. К учебному году школа получит не только новый облик, но и современную материально-техническую базу с мебелью.