В школе солнечногорского поселка Менделеево появились фрески с изображением Дмитрия Менделеева

Команда художника Алексея Шилова создает росписи, отражающие историю и культуру места. Вдохновением для художников стал великий русский ученый Дмитрий Иванович Менделеев, в честь которого назван поселок.

Фрески включают научные открытия Менделеева, элементы его биографии и даже поэтические мотивы. Так, в росписях можно увидеть лирические образы из стихотворений Александра Блока, родственника ученого.

Художники используют монументальную рельефную технику сграффито, созданную в XV веке. Этот метод требует профессионализма и слаженности работы команды.

Капитальный ремонт в школе поселка Менделеево близится к завершению, и фрески становятся главным украшением обновленных интерьеров. Они не только радуют глаз, но и несут образовательную и просветительскую функцию, напоминая ученикам о богатом культурном и научном наследии их малой родины.